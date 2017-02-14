鍾萬學拼連任 紅格戰鬥衫成標誌
雅加達正副省長選舉明天登場，尋求連任的鍾萬學在在競選期間的招牌「戰鬥服」紅格子襯衫成為民眾爭購的熱門商品。支持者不分男女老幼穿上它，代表力挺鍾萬學。
競選期間，鍾萬學和搭檔副手查羅特（Djarot Saiful Hidayat）出席許多造勢場合時總是穿著一款紅條紋為底、搭配黑白條紋的格子衫，成為他的招牌「戰鬥服」。
不僅鍾萬學競選團隊穿上紅格戰鬥衫，支持者也紛紛在選舉造勢場合穿起紅格戰鬥衫，代表對他的支持。就連蹣跚學步的小朋友，也穿起「童裝」版紅格戰鬥衫，和家長一起出席競選造勢活動。
雅加達小販腦筋動得快，在若干鍾萬學陣營造勢場合旁擺起攤子，販售象徵支持鍾萬學的紅格戰鬥衫，每件要價10萬印尼盾（約新台幣243元），對當地民眾而言並不便宜，不過，鍾萬學的死忠粉絲仍掏錢不手軟。
事實上，這款紅格戰鬥衫早在2014年佐科威競選總統時就聲名大噪，後來成為執政黨民主奮鬥黨在關鍵選區打選戰時的招牌競選制服。
談到這款紅格戰鬥衫起源，要歸功於佐科威從梭羅市長一路帶在身邊的競選操盤手、來自梭羅的前記者安吉特（Anggit Noegroho）。
安吉特曾受訪時表示，佐科威2012年競選雅加達省長，就在前往中央選舉委員會登記前一天，大夥兒當時正在絞盡腦汁思考佐科威登記當天到底要穿什麼衣服才好。
佐科威當時身穿紅格戰鬥衫，看起來神采奕奕，於是眾人就決定讓他穿著紅格戰鬥衫前往登記參選。
很快地，佐科威身穿紅格戰鬥衫的造型出現在許多市集拜票場合，也成為他當時的競選招牌服。
或許是深信紅格戰鬥衫能帶來好運，繼佐科威後，鍾萬學競選團隊也延續紅格戰鬥衫的傳統，一席紅衫穿梭在大大小小的競選場合，要讓選民記住、支持他。1060214
(中央社)
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