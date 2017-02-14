美術館大樓逮藥頭 躲刑責瞎掰每天喝30包毒咖啡

警10日晚持搜索票突襲大樓搜索，在劉的房間找到毒咖啡包及一粒眠等各式毒品共862.78公克。(劉宥廷翻攝)

高市刑大獲報美術館1棟大樓某戶常飄散K煙臭味，逮獲去年才被查獲持有毒咖啡包500包的24歲劉姓藥頭(灰衣男)。(劉宥廷翻攝)

美術館周邊堪稱高市高級住宅區，不少藥頭、酒店小姐也相中嚴格門禁，願花大錢住在這一帶，高市刑大獲報1棟大樓某戶常飄散K煙臭味，鎖定去年才被查獲持有毒咖啡包500包的24歲劉姓藥頭頻繁出入，日前上門獲人並搜出各式毒品，劉為規避刑責還瞎掰1天要喝30包毒咖啡，訊後聲押獲准。

美術館周邊大樓時有所聞有拉K味道飄散，也讓不少住戶氣得牙癢癢，這不只會敗壞社區名聲，還會影響大人、孩童等健康，甚至有社區住戶組成K毒惡臭受害聯盟串聯反毒，市刑大與鼓山分局等警方相當重視。

刑大偵6隊攜手當地警方展開追查，要將不肖份子逐一瓦解；警調查發現，藥頭利用管制嚴格的門禁掩護，藏身高級住宅大樓中涉販毒、吸毒，蒐證驚見曾被鹽埕分局逮獲藏毒500包的劉男出入大樓，進而查出原來他是寄住在27歲謝姓乾姊的租屋處。

警10日晚持搜索票突襲大樓搜索，在劉的房間找到毒咖啡包及一粒眠等各式毒品共862.78公克；劉男宣稱自己打零工，否認販毒，辯稱這些量的毒咖啡包，都是自己要食用的，1天至少20至30包提神。

不過，劉此言一出，遭警以「那你身體異於常人喔！1天喝那多都沒掛」，劉隨即啞口無言；檢警對於其說詞，研判是在規避刑責，果然連法官也不相信，判諭令收押。

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(中時)