國五遊覽車翻覆 慈濟傷者情況穩定
台北市「蝶戀花旅行社」13日組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許返途行經國道5號連接國道3號、南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆，釀成33人死亡、11人輕重傷。
64歲李東榮與56歲妻子李呂芬香13日晚間10時許被送抵台北慈濟醫院急救，經緊急救治後，2人傷勢逐漸穩定。
台北慈濟醫院副院長張耀仁指出，傷者到院時生命跡象穩定、意識清楚，李男傷勢較為嚴重，除了臉部多處深部撕裂傷，還有右側第三至第六肋骨骨折、肩膀脫臼，目前轉進加護病房並插管治療，需觀察肺部挫傷情形。
李婦臉部有撕裂傷，到開刀房進行臉部傷口縫合，手術後轉進普通病房進行傷口後續處理。
醫師轉述李婦說法，無其他親友同行，事故發生當時兩人在睡夢中，遊覽車突然不穩定就翻倒了，很多人被壓住，他們幸運被拉出來。李男兒子獲報趕抵醫院，婉拒媒體訪問，醫院已啟動創傷小組全力救治，密切觀察傷者後續狀況。
(中時)
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