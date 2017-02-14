遊覽車翻覆33死 靖娟基金會：台灣人用鮮血換法規

我要評比

昨發生史上第二慘重遊覽車事故，造成33死、11傷悲劇。靖娟基金會執行長林月琴今天沉痛呼籲，台灣現有1萬多輛遊覽車，政府應痛定思痛、落實安全管理，近年遊覽車事故造成5、600人傷亡，且針對酒駕、疲勞駕駛等，WHO均已有相關規範，國外如美國、日本也嚴格管理。

「台灣人用鮮血換法規。」她指出，去年陸客團火燒車議題延燒，政府卻未積極介入管理，駕駛靠行問題持續存在，政府缺乏魄力，易遭資方「挾持」，搖搖擺擺的政策一旦遭遇事故才變嚴格，時間一久又鬆綁，令人痛心。

從另一角度來看，國外發現疲勞駕駛問題後，例如瑞典、日本強迫駕駛休息，但台灣客運運輸業配套不足、無法落實休息時間，仍缺乏解方。

林月琴指出，有制度也要有執行者，針對遊覽車業者管理措施，疲勞駕駛管控並不難，業者心存僥倖省成本，但如果發生傷亡恐因小失大。交通部應加強各項稽查作為，「不要一發生事情就只會開會、檢討、評鑑，卻沒有落實。」

(中時)