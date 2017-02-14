湖南漣源煤礦爆炸 8死3失蹤

中國大陸湖南省漣源市一煤礦今天凌晨發生爆炸，搜救人員目前發現8具遇難者遺體，尚有3人下落不明。

綜合新華社、中新網等陸媒報導，，凌晨1時39分，湖南婁底漣源市斗笠山鎮騰飛煤業有限公司的祖保煤礦發生爆炸，爆炸原因不詳。當時有29人在礦坑工作，其中17人安全離開礦坑，被困礦工中1人獲救。

搜救人員目前共發現8具遇難者遺體，尚有3人下落不明。

報導說，這座礦場為鄉鎮煤礦，核定年產量9萬噸，屬瓦斯含量高的礦井，煤礦證照齊全。

央視網報導，據官方統計，去年10月底以來，至少發生12起煤礦事故，其中造成10人以上死亡的至少有5起，從貴州貞豐到重慶永川，從湖南邵陽到江西宜春，再到黑龍江七台河市等地，礦難可謂「一波未平一波又起」。1060214

(中央社)