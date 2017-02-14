湖南漣源煤礦爆炸 8死3失蹤
中國大陸湖南省漣源市一煤礦今天凌晨發生爆炸，搜救人員目前發現8具遇難者遺體，尚有3人下落不明。
綜合新華社、中新網等陸媒報導，，凌晨1時39分，湖南婁底漣源市斗笠山鎮騰飛煤業有限公司的祖保煤礦發生爆炸，爆炸原因不詳。當時有29人在礦坑工作，其中17人安全離開礦坑，被困礦工中1人獲救。
搜救人員目前共發現8具遇難者遺體，尚有3人下落不明。
報導說，這座礦場為鄉鎮煤礦，核定年產量9萬噸，屬瓦斯含量高的礦井，煤礦證照齊全。
央視網報導，據官方統計，去年10月底以來，至少發生12起煤礦事故，其中造成10人以上死亡的至少有5起，從貴州貞豐到重慶永川，從湖南邵陽到江西宜春，再到黑龍江七台河市等地，礦難可謂「一波未平一波又起」。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。