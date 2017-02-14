遊覽車司機康育薰 生前影像曝光

國道賞櫻團遊覽車翻覆釀33死不幸意外的司機康育薰，昨（13日）天前往台北市出車前，上午8時許在新北市樹林區住家附近買檳榔，路口監視器拍到他當時的身影，詎料，遊覽車在返程時翻覆，不幸身亡。檳榔攤老闆娘得知康育薰亡故，驚訝說：「對啊！我昨天還看到他。」

(中時)