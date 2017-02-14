探視遊覽車翻覆傷患 朱立倫：傷患仍在驚嚇中

新北市長朱立倫14日到醫院探視國道遊覽車翻覆傷者。（新北市新聞局提供）

新北市長朱立倫今日至內湖三總、北醫附醫及北市聯合醫院仁愛院區，探視國道遊覽車翻覆的新北市傷者。朱立倫說，在三總及仁愛院區的3個病患意識相對清醒、狀況也穩定，現還有1名傷患狀況較危急。他也提及，目前患者仍在「驚嚇狀態」，後續會全力協助。

朱立倫至醫院探視傷患後受訪表示，目前新北市有4名傷者，其中在三總楊世煥、潘玉釵，狀況也穩定，他有見到潘本人，也說她「仍在驚嚇中」、楊則正在手術房開刀。而在北市聯醫仁愛院區的戴佑珊狀況也穩定，家屬雖然震驚，但認為已是「不幸中的大幸」。

北醫附醫的傷者連國淵狀況相當危急，妻子也因昨日意外喪生，他的女兒非常傷心，朱立倫表示，已告訴她會全力搶救，後續也會全力協助。

(中時)