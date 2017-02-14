卡達女網》雙詹拆夥首戰 詹皓晴無緣次輪

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詹皓晴與雙打新搭檔美國女將麥克海兒。（取自詹皓晴臉書）

上週宣布拆夥的詹家姊妹，拆夥後第一站飛往杜哈卡達女網賽。詹皓晴搭檔美國女將麥克海兒（Christina McHale），首輪迎戰大會第3種子中國彭帥／捷克賀拉瓦柯娃（Andrea Hlavackova）可惜最終3比6、2比6無緣次輪。

詹家姊妹月初才在台灣公開賽雙打蟬聯后座，捧起攜手合作的第9座WTA巡迴賽雙打冠軍，不過10日各自在臉書粉絲團宣布拆夥，詹皓晴改攜手美國女將麥克海兒，詹詠然則與12座大賽女雙冠軍「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）合拍。

不過詹皓晴「單飛」攜手麥克海兒後首站出師不利，面對彭帥／賀拉瓦柯娃首盤雖然兩度破發對手，僅保住1個發球局，次盤無力挽救頹勢，直落二無緣次輪。

詹詠然／辛吉絲則名列大會頭號種子，首輪15日碰上荷蘭貝坦絲(Kiki Bertens)／瑞典選手拉森(Johanna Larsson)，我國好手莊佳容搭檔塞爾維亞籍前球后楊柯維奇(Jelena Jankovic)。

(中時電子報)