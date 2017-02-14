勞動部：大客車駕駛須符合兩法規範
昨發生史上最慘重遊覽車事故，造成33死、11傷慘劇，不排除為駕駛疲勞駕駛造成，勞動部指出，職業大客車駕駛須同時遵守《勞基法》、《汽車運輸業管理規則》兩法，單日工時上限12小時。
昨有遊覽車駕駛事發後直言：「不會是最後一次」，表示駕駛工時任由旅行業者安排，雖有交通部《運輸管理規則》與《勞基法》管理，但交通部僅規範「握方向盤」才計開車時間，前置檢查作業、後續清掃不算，導致過勞。
該名駕駛也說，國外旅行社安排行程後，駕駛有權檢視，一旦行程過於緊繃、或行車時間過長，更有權拒絕開車；日本也嚴格規定每10小時強制休息、包含中間休息在內，駕駛時間一到便通知最近可以停車處，換人再開。
勞動部表示，勞基法為最基本限制，全國勞工適用，各行業再由主管機關訂細節，職業大客車駕駛須同時遵守勞基法與汽車運輸業管理規則，單日工時含開車、待命，上限為12小時。
依據交通部公路總局規定，駕駛每日開車不得超過10小時、連續駕車4小時至少應有30分鐘休息、連續駕車時間不得超過6小時；即使駕駛當天工時未超過上限，但開車超時仍會遭罰；反之駕車未超時、總工時超過亦同。
此外，針對駕駛休息時間，勞動部指出，中間休息時間不算工作時間，但究竟為「待命」或「休息」，則須依個案事實認定，例如停車短暫停留、車子保持發動等狀況屬於待命，而到定點遊覽、車輛長時間停留則為休息。
勞動部也說，塞車時間雖屬特殊情況、可排除於工時規定，但若為可預期狀況如連假期間、熱門景點等，業者應另作規畫，否則仍將認定違法。另外，針對外界質疑，勞動部強調，勞基法修法，即為保障勞工合理休假權益。
(中時)
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