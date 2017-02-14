警政署2資訊工程師國道罹難 署長臉書哀悼
國道五號轉國道三號引道，昨晚發生嚴重車禍，迄今已造成33人死亡。其中罹難者有2人是警政署資訊室的工程師，分別是作業設計科助理設計師樂松菊（女、63歲）和作業設計科助理管理師歐娟如（女、50歲）；其中樂女下月就要退休，不料卻命喪國道。署長陳國恩稍早發臉書哀悼，並允諾，一定會盡全力協助處理後續事宜。
昨晚事故發生時，警政署長陳國恩正要趕往現場了解時，手機卻傳來：「報告署長，國道五號的那件車禍，有兩名署內資訊室的同仁罹難…」的消息。
罹難的樂女在警政署服務近38年，預計今年3月退休，不料卻和先生趁假日出遊，搭乘該遊覽車遇難；另外歐姓女工程師在警政署工作24年，也與樂姓同事出遊遇難。
警方表示，雖然2人並非警公職，屬於警政署長期約聘雇的專業資訊人才，仍會積極幫家屬爭取慰問金和這起車禍意外應有的賠償。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。