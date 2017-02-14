警政署2資訊工程師國道罹難 署長臉書哀悼

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國道五號轉國道三號引道，昨晚發生嚴重車禍，迄今已造成33人死亡。其中罹難者有2人是警政署資訊室的工程師，分別是作業設計科助理設計師樂松菊（女、63歲）和作業設計科助理管理師歐娟如（女、50歲）；其中樂女下月就要退休，不料卻命喪國道。署長陳國恩稍早發臉書哀悼，並允諾，一定會盡全力協助處理後續事宜。

昨晚事故發生時，警政署長陳國恩正要趕往現場了解時，手機卻傳來：「報告署長，國道五號的那件車禍，有兩名署內資訊室的同仁罹難…」的消息。

罹難的樂女在警政署服務近38年，預計今年3月退休，不料卻和先生趁假日出遊，搭乘該遊覽車遇難；另外歐姓女工程師在警政署工作24年，也與樂姓同事出遊遇難。

警方表示，雖然2人並非警公職，屬於警政署長期約聘雇的專業資訊人才，仍會積極幫家屬爭取慰問金和這起車禍意外應有的賠償。

(中時)