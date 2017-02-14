駁靠失敗婚姻博取同情 陸元琪嘆：這世界病了

陸元琪對於被酸民攻擊持樂觀態度。(圖/陸元琪臉書)

陸元琪去年底與老公袁惟仁離婚後，便獨立扶養兩個小孩，不過近日屢遭酸民惡意批評以及造謠的她，則表示無論自己開不開口，都會遭到網友刻意抹黑，大嘆「這世界病了」。

陸元琪表示對於網友無情攻擊確實很難過，她更不諱言酸民數量會隨著自己在媒體曝光量日與俱增，不過當務之急能做的，就是將負能量轉化成鍛鍊勇氣的動力，並時刻提醒自己專注在生活裡，對於外界批評她只會利用媒體炒新聞，她也澄清絕不會利用前夫以及失敗的婚姻來賺錢，憑藉的全是自身的努力，也感謝這段期間力挺到底的每個人，這些行為都讓她備感窩心。

對於離婚後與前夫皆被網友列罪狀攻擊，她也呼籲酸民高抬貴手，不要在醜化他們兩人，這些行為看在孩子心裡是會痛的，對此粉絲也留言打氣，要她別跟酸民無謂計較，只要記住自己是最棒的就可以。

(中時電子報)