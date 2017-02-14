黃國昌：勞基法修正後 勞工工時反上升

我要評比

時代力量立委黃國昌今天接受專訪時表示，勞基法修正後，台灣勞工的總工時反而是上升了，企業應該創造好的勞動條件與環境，讓勞工效率提高，才能讓台灣的競爭力更好。

黃國昌中午接受廣播專訪時，主持人問到有關一例一休，讓產業界哀鴻遍野。

黃國昌說，台灣的工時在世界上名列前茅，個別過勞案件出現後，對於台灣社會的影響很大，台灣過去犧牲很多勞工的血汗與勞力，才換來了經濟成長。

他說，去年處理勞基法修正，主要是希望降低工時，但是當時修法把7天假也一併砍了，導致本來年總工時1928小時，修法後年總工時上升到1984小時，修法反而變成增加年總工時。

黃國昌說，過去台灣的產業結構與勞工受薪狀況顯示出，勞工每個月的收入，有相當比例是來自於加班費，也顯示出台灣勞工的高工時與低薪。

他表示，如果要落實周休二日這個政策目標，就要看有沒有決心改善過長工時的狀況，如果台灣社會不願面對犧牲勞工權益換來經濟成果的問題，「那所謂的落實周休二日，是假的」。

他認為，企業創造好的勞動條件與環境給勞工，勞工可以展現的效率，才能讓台灣未來的競爭力更好。1060214

(中央社)