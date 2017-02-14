蝶戀花遊覽車全靠行 駕駛歸旅行社管

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蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團遊覽車，昨天在國道發生嚴重翻車事故，33人罹難。中華民國遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢說，蝶戀花有17台自購遊覽車，全部靠行，制度應檢討。

交通部上午開會，以情節重大原因，撤銷事故遊覽車所屬的友力通運公司營業執照。

鄭春綢為遊覽車公司抱屈，她說，友力通運有100多輛遊覽車，其中17輛是蝶戀花旅行社自行購買，靠行友力通運，所有駕駛也蝶戀花自行招募，遊覽車及駕駛都由旅行社自主管理。

鄭春綢認為，現行法規允許遊覽車靠行，但旅行社在遊覽車及駕駛的管理不當，卻波及遊覽車業者，制度應檢討。1060214

(中央社)