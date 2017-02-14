國五遊覽車車禍 警政署2員工罹難

國道五號發生嚴重遊覽車車禍，造成33死，其中2名死者是警政署資訊室員工，署長陳國恩今天透過臉書哀悼，並盼其他傷者盡快康復。

「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快，在國五轉國三的大轉彎處翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡，引起社會關注，各機關警消全部動起來投入救援。

而在死者當中，有2名警政署員工，署長陳國恩今利用臉書「NPA署長室」表示，事情發生後，忙著聯繫協調國道、北市警局、新北市警局還有刑事警察局在第一時間派員趕赴現場，投入搶救及鑑識工作，正當要出發去現場的同時，手機的那頭卻傳來讓人難過的消息。

「報告署長，有兩名署內資訊室的同仁罹難」，陳國恩表示，本來是開心出遊，竟然天人永隔，其中一名同仁已經在署裡服務38年，今年3月就要退休了，同行者還有他的先生，如此的不幸，讓人心痛。

陳國恩指出，當下家屬緊握著他的雙手，故作堅強的眼淚在眼眶裡打著轉，還是不抵心裡哀戚而滴了下來，他允諾一定會盡全力協助處理後續事宜。1060214

(中央社)