韓國防部：爭取年內在韓部署薩德

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南韓國防部今天向國會國防委員會提交的工作計畫資料中表示，計畫年內完成在韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），以保護南韓公民和韓美同盟戰力不受北韓核武威脅。

南韓聯合新聞通訊社報導，對於韓美防衛費分擔談判，南韓國防部表示，將向美國朝野積極說明南韓已分擔足夠的金額，並制定有效戰略，為今後的談判作準備。

報導引述南韓國防部表示，代號為「關鍵決斷」和「鷂鷹」的韓美聯合軍演將於3月份舉行，而北韓可能在兩大軍演舉行前後發起戰略挑釁。國防部正有效運用韓美聯合監視力量加大對北韓監視力度。1060214

(中央社)