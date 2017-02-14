黃國昌：沒思考選新北市長

時代力量立委黃國昌今天接受專訪時表示，現在想的事情很簡單，只有國會內的工作，以及如何讓時代力量持續成長，沒有思考選新北市長這樣的問題。

談到有關國民黨立委許毓仁挺同婚，卻引發黨內反彈，黃國昌說，這反映出政黨基本價值立場的問題。

他說，同婚議題在年輕世代與長輩的確有不同看法，時代力量立法院黨團認為，婚姻平權是走入現代人權國家應有的改革，相關價值立場很清楚。

黃國昌表示，同志朋友追求的是成家、相互扶持，「沒有拒絕的理由」。

主持人又問到黃國昌是否會參選新北市長？黃國昌說，現在想的事情很簡單，只有國會內的工作，以及如何讓時代力量持續成長，這已經是佔去全部的時間，沒有思考選新北市長這樣的問題。

專訪結束後，黃國昌接受媒體訪問時，被問到情人節要跟太太說什麼？他沉思一下說，「就是Sorry，很抱歉」。

他說，上午已向太太說情人節快樂，今天工作若能提早結束，就會回去陪太太、小孩。1060214

(中央社)