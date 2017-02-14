環團抗議強拆兒圖館 高市：依法拆危樓
配合高雄市李科永紀念圖書館興建工程，高市府昨天拆除中央公園內的兒童玩具圖書館。環保團體今天前往工地拉布條抗議，控訴市府蠻橫強拆；高市文化局則說，依法拆除危樓。
高市府接受捐贈新台幣約8000萬元要在兒童圖書館原址興建李科永紀念圖書館，工程民國102年間動工後，因中央公園護樹護地聯盟等環保團體抗爭不斷，迫使工程一再停擺。
市府昨天清晨出動怪手機具在警力戒護下拆除兒童玩具圖書館。護樹聯盟成員數十人昨天聞訊前往工地拉布條並丟擲雞蛋抗議。
護樹聯盟成員上午再度前往拉布條抗議，並在工地前舉行記者會譴責市府趕走身心障礙兒童，漠視民意「鴨霸」拆除兒童玩具圖書館，喪盡天良，也踐踏城市的歷史文化價值，摧毀這座充滿市民成長記憶的文化遺產，高市議員陳信瑜也到場聲援。
工地現場拉上鐵門，警方也到場全程錄影蒐證戒護，抗議群眾表達抗議訴求後離去，過程平和。
文化局事後表示，兒童玩具圖書館是棟沒有使用執照、老舊不安全的危樓，高雄市擁有為數全國之冠的早療服務據點，經營兒童玩具圖書館的民間協會也早已搬遷至合法安全的地點，未來原址興建的公共圖書館將提供更完善的空間開放社會各界使用，抗議民眾不應混淆視聽。1060214
(中央社)
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