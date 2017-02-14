賞櫻團翻車 江蕙心疼願逝者好走

台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團13日晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡。藝人江蕙在臉書上心疼發言，願逝者一路好走。

北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團昨晚在國道發生重大車禍，造成33死、11傷悲劇。

江蕙今天在臉書上難過地表示，「前幾天的寒流，今天的賞櫻團，怎麼是這樣…願逝者一路好走，南無阿彌陀佛」。

藝人六月也在臉書上說，「車禍的現場就在家旁邊，昨天半夜收工時才知道發生這麼大的車禍、真的好難過！！生了小孩之後才真的了解到每個孩子都是媽媽的心頭肉、每次只要看到有意外發生、心就會揪在一起、都會好捨不得」。

六月也願傷者早日康復、亡者一路好走，也期盼不要再有這樣的意外發生，「大家一定要快快樂樂出門、平平安安回家，家，永遠有人在等你」。1060214

(中央社)