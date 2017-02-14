花蓮再撲殺3千鴨 台東禁7日齡禽類進入

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花蓮禽流感疫情擴大，今天預計再撲殺3000多隻鴨；鄰縣台東縣除密切掌握花蓮疫情外，也全面禁止7日齡以上禽類進入台東。

繼花蓮送往宜蘭的3000多鴨被驗出H5N6後，蕭姓鴨農另一鴨池也被驗出染H5N6。花蓮縣政府農業處、防疫所人員今前往撲殺場內鴨隻，並進行消毒。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，日前擴大對玉里鎮三民里養禽場採檢送驗，接獲農委會通知又驗出H5N6，因此，今天立即前來執行撲殺，預計撲殺3000多隻。

至於蕭姓業者是否涉嫌隱匿疫情，花蓮動植物防疫所表示還需調查。

鄰縣疫情發燒，台東縣上緊發條，除有警方在進入台東縣的南迴公路、花東公路、花東海岸公路設管制哨加強查緝外，也密切注意花蓮疫情。

台東縣動物防疫所長吳子和表示，除了禁止花蓮縣的雞鴨鵝進入台東外，更擴大禁止7日齡以上的禽類進入台東，台東目前尚未傳出疫情。1060214

(中央社)