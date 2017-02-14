美國家安全顧問當不到1個月 佛林辭職

我要評比

白宮今天宣布，佛林已因他與莫斯科接觸引發的爭議而辭去美國國家安全顧問一職，這個位置只坐不到1個月，他的職務將由國家安全會議幕僚長凱洛格代理。

美聯社報導，佛林（Michael Flynn）在與俄羅斯使節接觸一事上因誤導川普執政當局後，辭去職務。

路透社報導，白宮官員表示，退役將領凱洛格（Keith Kellogg）獲派代理國家安全顧問。

法新社報導，佛林在正式辭職信中承認，在川普就任前這段時間，「我在與俄羅斯大使通話一事上，不慎向副總統當選人和其他人士簡報了不完整資訊。」

媒體先前報導，佛林在川普就任美國總統前，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）談論美國所實施的制裁。

佛林最初宣稱未談論制裁議題，促使副總統彭斯（Mike Pence）公開出面替他講話。

對於此事，原本川普遲遲未表態，直至今天稍早才透過白宮聲明說在「評估」佛林與俄羅斯政府接觸的狀況。

法新社報導，在川普的授意下，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）稍早發表聲明指出，川普正在深入了解佛林與俄國大使私下接觸一事與接下來的種種行為。

史派瑟說：「總統正在評估這個狀況，」稱川普對副總統彭斯與「其他人討論他認為最重要的1個議題─我們的國家安全。」

路透社報導，美國官員透露，美國司法部早在數週前即警告白宮說，佛林在川普就任前即接觸俄羅斯官員，恐讓他成為勒索的目標。

該名官員證實「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，說前代理司法部長葉茨（Sally Yates）上個月底即告訴白宮，她認為佛林誤導他們有關他與俄羅斯駐美大使的談話內容。

該名官員透露，葉茨說，佛林可能讓自己處於險境，讓自己處於相當容易受到脅迫的情況。

葉茨不久後即因反對川普禁止難民與7個以穆斯林為主國家公民入境的爭議性措施而遭到開除。（譯者：中央社許湘欣）1060214

(中央社)