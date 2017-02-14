公開女友第一個情人節 余文樂竟送上黑玫瑰？
35歲香港男星余文樂去年被爆戀上台灣「皮帶千金」王棠云，日前兩人被拍到在香港約會，余文樂大展男友力，邊回瞪狗仔邊安撫女友。今(14日)逢情人節，剛過凌晨12點，王棠云就在IG曬上一束玫瑰花，不僅有常見的桃紅色，還有相當特殊的黑玫瑰，網友則讚：「阿樂就是與眾不同，送個花都這麼有個性，哈哈」。
余文樂日前開著價值約1200萬的跑車當地陪，帶王棠云和男性友人去按摩，之後又和王棠云兩人單獨續攤吃海產，離去時余文樂體貼替對方開門，可見兩人熱戀氛圍。而余文樂近來常曬和老友聚會照片，他還牽著朋友的兩個小孩，發文說：「開心」，舒淇則催：「快點生吧」。
稍早王棠云在IG曬出黑玫瑰照片，雖沒說是誰送的，但許多網友都紛紛猜測是余文樂為了兩人公開第一個情人節送上的貼心禮物，低調放閃，引來網友祝福：「快結婚」、「希望你們可以一直走下去，好好照顧我男神哦！」
(中時電子報)
關鍵字：余文樂
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