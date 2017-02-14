駕駛過勞？旅行社曾因「沒有勞工出勤紀錄」遭罰

我要評比

昨發生史上第二慘重遊覽車事故，造成33死、11傷慘劇，不排除為駕駛疲勞駕駛造成，勞動部職安署指出，出團的蝶戀花旅行社前2年均曾遭罰，包括「沒有勞工出勤紀錄」。

依各縣市公布違反《勞基法》紀錄，蝶戀花旅行社曾於前年11月10日，因未置備勞工工資清冊與勞工出勤紀錄表，遭北市勞動局裁罰，遊覽車公司近兩年則無勞檢違法狀況。職安署長劉傳名表示，已由北市、桃市勞動局介入了解。

根據統計，蝶戀花旅行社年2年共勞檢5次，查有未依法置備出勤紀錄、未依法給予退休金、未召開勞資會議等，罰鍰總計6萬元；至於友力通運公司2005年至2010年共勞檢6次，查有未依法置備出勤紀錄、未依法給予退休金、未召開勞資會議，罰鍰金額尚待確認，進5年則無勞檢紀錄。

根據勞動部初步清查，駕駛並未投保勞保，恐無法領取勞保死亡給付，但仍應可領取職災死亡給付45個月，後續將協助處理。劉傳名表示，已由台北市、桃園市勞動局進行檢查，有無臨時加保需3天才能確認，但常情判斷可能性不大。

(中時)