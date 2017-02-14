陳威成退出經典賽教練團 李安熙遞補
經典賽中華隊教練陳威成，因長子陳明峰涉嫌殺害女友，昨日緊急向中華隊告假，並搭機回台中處理相關事宜，消息今天(14日)曝光後，中華棒協也發新聞稿表示，陳威成已於今日退出經典賽教練團，並由前中信兄弟首席教練李安熙遞補。
前興農牛教頭「威總」陳威成，原是今年中華隊教練團外野守備教練，但其長子陳明峰涉入殺害女友案件，原本還隨中華隊在澳洲移地訓練的陳威成，得知消息後第一時間向中華隊總教練郭泰源請假返台，並在今天退出國家隊。
中華隊今召開教練會議後，決定由業餘國家隊教練資歷豐富的李安熙遞補進入教練團，預計17日與中華隊會合，而中華隊今天下午將進行赴澳移地訓練的最後一場熱身賽，16日啓程回台灣，預計17日凌晨返抵國門，18日上午在台中洲際棒球場恢復練習。
(中時電子報)
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