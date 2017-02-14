陸第三批自貿區方案可望在本屆兩會發布
由大陸商務部、國土部、住建部和國家海洋局發起，7省市共同參與製定的第三批自貿區總體方案可望在大陸全國兩會期間發布！總方案內容包括2大部分，首先，確定7個新設自貿試驗區的區域範圍；其次是根據7個自貿試驗區所在省份的獨特優勢和訴求，制定各自專項整體方案。
《中國證券報》報導，去年8月，黨中央、國務院決定，在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省新設立7個自貿試驗區。7個省市根據其優勢和訴求制定了自貿試驗區專項整體方案，目前已上報至相關部門等待審批，在履行批准程序後將對外發布。
商務部部長高虎城表示，新設的7個自貿試驗區將繼續依托現有經國務院批准的新區、園區，繼續緊扣制度創新核心，進一步對接高標準國際經貿規則，在更廣領域、更大範圍形成各具特色、各有側重的試點格局，推動全面深化改革擴大開放。
(旺報)
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