遊覽車車禍 同業：不合理行程不應接
國道5號昨晚發生33死嚴重車禍，案發原因疑似疲勞駕駛，同樣經營遊覽車事業及行駛該路段的首都客運表示，司機全面落實一例一休，且旅行社不合理行程都不應接。
「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，遊覽車車頂整個被掀開，造成33死。
該處案發地點的轉彎不但是下坡且彎度幅度大，首都客運表示，除了國道客運有行經此處，本身也有遊覽車提供旅行社包車等服務，部分業者提出的行程的確不合理，像是一天接連前往多處距離甚遠的地方，這種行程他們就不會接，避免司機疲勞駕駛，發生意外。
首都客運指出，不管客運或遊覽車業務，全面實施一例一休，連續開車時間如果達4小時，就得休息30分鐘；如果司機有夜間長距離行車，需休息11小時才能再次上路。
武陵賞櫻專車多家業者都有承接，他們皆坦承有不少顧客因此退票，影響生意，重重打擊形象，未來會加強司機行車管控，避免類似情形再次發生。1060214
(中央社)
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