韓美就戰略武器參加聯合軍演達成共識

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南韓軍方高級人士今天表示，韓美已就F-22匿蹤戰機、核動力航空母艦等美國戰略武器參加今年3月舉行的「關鍵決斷」和「鷂鷹」韓美聯合軍演達成共識。

南韓聯合新聞通訊社報導，國防部在今天向國會國防委員會提交的一份資料中表示，韓美將進行史上最大規模的聯合軍演，彰顯兩國堅決應對北韓挑釁的決心。為此，南韓正與美國就參加演習的美國戰略武器規模等進行磋商。

南韓國防部表示，此次聯合軍演重點在於提高應對北韓大規模殺傷性武器的能力，韓美還將舉行「綜合火力剿敵」訓練，向北韓發出強烈的警告訊號。

報導引述國防部表示，南韓將透過部署「薩德」系統，構建多層飛彈防禦體系。為了提高韓軍自身應對能力，及時構建「韓國型三軸體系」─大規模打擊報復作戰、韓國型飛彈防禦系統、殺傷鏈系統，南韓政府將投入740億韓元（約合新台幣20億元），重點研發三軸體系相關的核心技術。1060214

(中央社)