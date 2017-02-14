夫妻出遊卻天人永隔 連國淵女：爸媽從不吵架

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65歲連國淵與64歲妻子林秀滿出遊合照。（葉書宏翻攝）

「媽媽不開心時，爸爸總是會讓她！」65歲連國淵與64歲妻子林秀滿參加蝶戀花旅行社的一日行，卻遇上重大車禍、夫婦倆天人永隔，連男在加護病房與死神搏鬥，連男女兒表示，爸媽感情很好，從未吵過架，祈禱父親的病況可以好轉。

台北市「蝶戀花旅行社」13日組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許返途行經國道5號連接國道3號、南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆，釀成33人死亡、11人輕重傷；林秀滿在第一時間死亡。

據了解，連男在鐘錶公司擔任維修師傅，妻子平常積極參與社區活動，熱心助人還在學校當社工，時常可以看到兩人牽手外出散步、感情融洽。

(中時)