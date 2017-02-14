首見!防H5N6禽流感 烏骨雞業者預防投藥

花蓮禽流感疫情擴大，14日預計再撲殺3000多隻鴨；鄰縣台東縣除密切掌握花蓮疫情外，也全面禁止7日齡以上禽類進入台東。（中央社/花蓮縣政府提供）

國內接連傳出H5N6禽流感疫情，目前衛生單位追蹤的接觸者共99人，都沒有疑似症狀，不過嘉義縣烏骨雞場的夫妻，因為宰殺家禽時沒有任何防護措施，雖沒有類流感狀況，但疾管署仍決定預防性投藥，今起使用克流感，連續5天。疾管署指出，目前病毒仍屬於禽傳禽，我方也已和日韓聯繫，確認防疫方針一致，且禽傳人風險低。

疾管署副署長羅一鈞說，目前全國衛生單位追蹤中H5N6相關接觸者共計99人，包含宜蘭縣74名（追蹤至2月21日）、花蓮縣1名（追蹤至2月16日）、台南縣16名（追蹤至2月19日）、新增嘉義縣8人（追蹤至2月23日）。

比較特別的是，嘉義縣烏骨雞業者夫妻於2月9日共同宰殺活禽時無任何防護，具高風險，該夫妻雖於接觸後迄今無症狀，經疾管署防疫醫師及南區防疫指揮官評估給予抗病毒藥劑預防性投藥（克流感75毫克早晚一顆，共五天），以降低發病機率。目前全國99名H5N6相關接觸者均健康良好，無人出現疑似症狀。

羅一鈞說，因應日韓的相關疫情，我方已與日本厚生勞動省、韓國疾病控制中心交換最新資訊，確認與日、韓針對H5N6相關接觸者健康維護作法一致，確保國人健康安全。目前知道，中國大陸的H5N6傳到日韓後，病毒有微幅變異，不過針對哺乳類的影響與禽傳人機率仍低，台灣的相關疫情病毒株，幾乎與日韓無異。

(中時)