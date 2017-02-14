台交通死亡率高於日本6倍 歐陽靖點出這些因素
國道13日晚間發生遊覽車翻覆意外，目前已造成33人不幸死亡，震驚社會，去年開始旅居日本的藝人歐陽靖，聽聞消息也感到遺憾，並分享在日本交通事故比率低的原因，盼台灣未來也能變成這樣。
歐陽靖是資深女星譚艾珍的女兒，常在臉書分享正面觀念，去年她開始旅居日本，觀察到那裡的交通事故比例真的很低，這讓她很驚訝，她更指出2015年，台灣的交通事故死亡率竟是日本的6倍，可見日本發生交通意外比例較低。
日本不僅交通違規罰款很高，連駕駛的行車道德與配套措施都很完善，路上車輛幾乎都會禮讓行人，針對預防疲勞駕駛，日本高速高路有個貼心設計，當你車子輪胎壓到邊邊白線時，會發出巨大聲響，休息站也會有標語提醒，如要開長途路程，會有兩位駕駛員交替駕駛，這些都是在防止發生事故。
而日本即使發生不是很重大的意外，新聞評論節目也會做專題檢討，政府會為此專案做改善，這讓她也衷心盼望「未來我們也能變成這樣，但真的需要大家一起加油」。
(中時電子報)
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