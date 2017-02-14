鼻酸！國5遊覽車翻覆 搶救畫面曝光

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車昨（13日）天晚上北返時在國5接國3南下車道翻覆，造成33死、11人傷。救難人員當時在車內搶救受困民眾的畫面曝光，救難人員急迫的呼叫夾雜傷者的哀嚎，場面令人鼻酸。

(中時)