雅加達省長選舉 關鍵問題一次看懂

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，由於去年因鍾萬學案在印尼引起軒然大波，也讓這場首都雅加達的省長選舉，受到高度關注。

一、誰是候選人？

共有3組候選人角逐雅加達省長寶座，分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任華裔省長鍾萬學；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）、大印尼運動黨主席普拉伯沃推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan ）。

其中又以鍾萬學身兼印尼華人及基督徒雙重少數族群的背景，在這次選戰中特別受到關注。

二、雅加達省長選舉為什麼重要？

雅加達選戰攸關改革能否延續。鍾萬學自上任以來推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治河川抗洪防災、推動窮人看病免費的健保卡及助學扶貧的智慧卡、興建首都捷運、改革官僚體系、全力肅貪等。

鍾萬學從政期間大大壓縮了政壇舊勢力、貪腐集團的「生存空間」，各種反對力量藉著鍾萬學褻瀆可蘭經案，將矛頭指向他及印尼總統佐科威，企圖阻礙印尼的改革之路。

此外，雅加達選戰也讓2019年的印尼總統選戰提前開打。

各界預測，鍾萬學如果贏了省長選舉，他在2019年很有可能以佐科威副手之姿，搭檔角逐2019年正副總統大位，若勝選，他將創下印尼華人從政的最高位階，即印尼副總統。

前總統尤多約諾家族想藉著長子阿古斯攻下首都首長寶座，延續民主黨的力量，並閃避可能的弊案清查。

前軍事強人普拉伯沃雖然在2014總統大選中敗給佐科威，但他藉這次選舉累積能量，表態將於2019年參選總統，再度挑戰佐科威。

三、宗教褻瀆案是什麼？

角逐連任的鍾萬學去年9月27日在雅加達外海的千島群島演講中引述一句可蘭經文，稱政治對手企圖利用一句經文讓穆斯林誤以為不可以選「非穆斯林」為領袖。他當時告訴在場民眾，「你們被愚弄了」。

鍾萬學此話一出，被有心人士剪接成影片上傳網路，引發若干伊斯蘭團體認為他「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。全案正在法院審理中。

四、鍾萬學官司纏身怎麼辦？

印尼選舉法令規定，若在選舉日前，法庭判決候選人5年或以上的刑事罪判決確定，候選人將自動失去參選資格。

不過，鍾萬學褻瀆宗教案承審法官表示，因為此案共有46名證人需要傳喚，再加上辯護等所需的時間，鍾萬學案很可能要到4月或5月後，意即選舉過後，才能做出最終判決。

五、省長怎麼選?

為了確保候選人獲得廣泛支持、反映多數民意，印尼地方首長選舉採取二輪決選制。

以雅加達正副省長選舉為例，2月15日第一輪投票中，若有任一組候選人得票過半，即當選雅加達省長、副省長；反之，若三組候選人中沒有任一組得票過半，將於4月舉行第二輪投票，由得票最高的兩組候選人進行對決。

六、什麼是選前「冷靜期」？

印尼選舉法令規定在選前3天（即從2月12日至2月14日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前亢奮過頭、激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。1060214

(中央社)