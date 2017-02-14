陸治霾降產能 鎖定金屬鋼鐵業

陸業內獲取的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》指出，相關部門計劃對AQI指數爆表的城市加大鋼鐵企業限產力度，實施電解鋁、化工類企業錯峰生產，農藥、醫藥類企業在冬季采暖季全部停產。7月底前天津港不再轉運煤炭，轉由張唐鐵路經唐山港轉運；9月底前天津和河北所有集疏港煤炭一律由鐵路運輸，禁止柴油火車運輸集疏港煤炭。

鳳凰財經路透社報導，該文件草案顯示，大陸治霾將有大動作，正在考慮要求鋼鐵和鋁廠商進一步減產，禁止大陸最大港口之一天津港處理煤炭，並關閉部分化肥廠和製藥廠，若該草案所列舉措實施，將成為嚴重污染城市今年最有利的空氣治理行動，也將可能進一步推高鋁、鋼鐵和煤炭的價格。

(旺報)