車禍昏迷 慈母器捐：多了很多兒子
「我就只剩這個兒子了！」台東複姓方杜的男子，日前騎機車發生車禍造成頭部重創陷入昏迷，方杜男的母親決定將他的器官捐出遺愛人間，方母難過的說，大兒子過世後，小兒子又發生意外，讓她很心痛，但想到器官捐出後有很多人重生，她就像多了很多的兒子！
方母因為在醫院擔任病服員，早已簽下器官捐贈同意書，在她的遊說下，35歲的兒子也同意之後將會簽署，車禍發生後方杜男經過搶救，依然陷入重度昏迷，方母於是在情人節當天，將他的器官捐贈給需要的人，將小愛化成為大愛。
方母表示，雖然身體是父母給的，但成長過程中卻用了很多社會資源，有用的器官能幫助他人重生，雖然心痛卻是正確的決定。方杜男一共捐出心臟、一對腎臟及一對眼角膜，共有5位患者受惠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。