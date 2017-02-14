車禍昏迷，慈母器捐：多了很多兒子

陷入昏迷的的方杜男，在家屬的陪伴下捐出器官。（台東馬偕醫院提供）

「我就只剩這個兒子了！」台東複姓方杜的男子，日前騎機車發生車禍造成頭部重創陷入昏迷，方杜男的母親決定將他的器官捐出遺愛人間，方母難過的說，大兒子過世後，小兒子又發生意外，讓她很心痛，但想到器官捐出後有很多人重生，她就像多了很多的兒子！

方母因為在醫院擔任病服員，早已簽下器官捐贈同意書，在她的遊說下，35歲的兒子也同意之後將會簽署，車禍發生後方杜男經過搶救，依然陷入重度昏迷，方母於是在情人節當天，將他的器官捐贈給需要的人，將小愛化成為大愛。

方母表示，雖然身體是父母給的，但成長過程中卻用了很多社會資源，有用的器官能幫助他人重生，雖然心痛卻是正確的決定。方杜男一共捐出心臟、一對腎臟及一對眼角膜，共有5位患者受惠。

(中時)