H5N6禽流感疫情升溫 新竹縣長要求嚴密監控

因應國內最新H5N6禽流感疫情升溫，新竹縣政府已加強監控並進行消毒等防疫措施。（陳育賢攝）

因應國內最新H5N6禽流感疫情確診，且已發生3起，新竹縣長邱鏡淳14日要求農業處等相關單位，成立專案小組因應，加強養禽業、家禽屠宰場消毒等防疫措施，避免疫情入侵。

農業處長邱世昌表示，新竹縣家畜所接獲中央公告後，已要求各鄉鎮市公所、養禽業者及家禽屠宰場加強禽流感監測，而去年度全縣已辦理主動監測陸禽場14場次，寵物鳥店監測1 場次，均未檢出高病原性禽流感。

今年度預定辦理陸禽場監測15場次，寵物鳥店監測1場次，並新增水禽場監測1場次。

另，縣府也執行「新竹縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，今年度截至上周，已在全縣各畜禽場及公共區域執行262場消毒，臨床調查及輔導業者自主消毒244場次。

縣府同時呼籲，若病毒入侵，將對產業及公共衛生造成極大衝擊，養禽戶如發現所飼養家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報各鄉鎮市公所，或家畜疾病防治所，電話:03-5519548，以即早防範禽流感疫情擴散。

若疫情不幸發生，將由農業處視疫情研判開設應變中心，並由家畜所通知縣府綜合發展處、衛生局、環保局、消防局、警察局及新竹後備指揮部等相關單位進駐，各單位將依「高病原性家禽流行性感冒緊急應變措施」分工加以協助。

(中時)