陳美鳳曬深溝圓乳賀情人節 美游蛙式太撩人

陳美鳳曬辣照。（圖／取自陳美鳳 Meifen Chen臉書）

陳美鳳曬游泳影片。（圖／取自陳美鳳 Meifen Chen臉書）

陳美鳳凍齡有成。（圖／中時資料照片）

60歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳去年3月成功「休夫」，和前夫David達成離婚協議，也取回她在紐約的房產，今(14日)逢她順利恢復單身的第一個西洋情人節，稍早她不吝在臉書曬比基尼辣照，分享D乳好身材，說：「有情人的~沒情人的~情人節快樂」，網友則驚呼她美的太犯規，並祝福她早日找到新戀情。

陳美鳳去年成功斷開前夫重回自由身，之後她接受專訪，被問最後一次「炒飯」是何時？她撒嬌求救回：「我真的已經忘了」，但仍渴望有新戀情，也呼籲大家要勇敢追愛。剛剛中午她曬出在泳池畔辣照，祝福網友情人節快樂，還附上一段她美游蛙式影片，體態有如少女，讓網友忍不住說：「姐…妳真的會造成這的世界的動盪與不安捏～」。

(中時電子報)