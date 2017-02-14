友力通運遭撤照 負責人喊冤想行政訴訟

國道五號遊覽車翻覆釀33死。(圖/黃世麒攝)

國道五號遊覽車翻覆釀33死，交通部長賀陳旦宣布友力通運公司「即刻撤銷營業執照」，友力公司負責人黃河清聞訊震驚不已，表示尚未獲得通知，喊冤強調名下有100多部遊覽車靠行，蝶戀花旅行社也是其中之一，共有16台車靠行，強調司機和車輛管理、行程安排全都是蝶戀花自己在負責，「撤照毫無道理，不排除打行政訴訟討回公道！」

黃河清說，公司成立30幾年，蝶戀花旅行社4、5年前開始靠行，近年陸續增加，坦言16台車每月收幾萬元靠行費，遊覽車和司機管理全都由蝶戀花自己控管，像是司機的出勤打卡紀錄、遊覽車的保養紀錄全部都在蝶戀花，「跟我們完全無關，撤照毫無道理！」

黃河清說，他們名下僅有4台車、4個司機，都是學校交通車，遭撤照靠行的旅行社可以立刻找到其他單位，衝擊不大，但首當其衝的是他服務的學生，勞動局和監理站都已連繫上他，他會把情況一五一十講清楚，全力配合檢警調偵辦，但也希望相關單位能查出真正要負起責任的公司，還他清白。

(中時)