竊盜假釋犯2天搶3次 女高中生、老外都不放過
竊假釋沈姓男子，未反省自新，反而變本加厲，2天犯3案，連老外都不放過。高雄大寮警方從監錄畫面鎖定他逮人，他矢口否認，直到警方出示畫面，見鐵證如山才俯首認罪。
林園警分局大寮派所連續接獲民眾報案，1名女高中生11日等公車，低頭滑手機時，歹徒騎銀色重機車接近，搶走手機揚長而去。
12日，蔡姓女子馴遭相同特徵的歹徒搶奪背在身上的皮包，蔡女本能緊護皮包，卻也因而被拖到在地。13日，1名外籍婦女走在大寮區光明路上也遭飛車搶奪皮包。
警方調閱監錄畫面，查出應是轄區內假釋出獄的沈姓男子，且6天前，才因竊盜案被大寮所警員逮捕過，短短2天內又犯下3起搶案。
起初狡賴的沈嫌最後坦承犯案，並供出偷機車再偷車牌犯案，每天騙母親打零工出門上班，卻是四處行搶。
全案經警方將犯嫌移送地檢署，沈嫌因犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪而有羈押必要，經法院裁定羈押。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。