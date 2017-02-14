竊盜假釋犯2天搶3次，女高中生、老外都不放過

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沈姓嫌犯頭戴白色安全帽、穿夾克、騎銀色重機的特徵，警方迅速鎖定逮人。（李義翻攝）

竊假釋沈姓男子，未反省自新，反而變本加厲，2天犯3案，連老外都不放過。高雄大寮警方從監錄畫面鎖定他逮人，他矢口否認，直到警方出示畫面，見鐵證如山才俯首認罪。

林園警分局大寮派所連續接獲民眾報案，1名女高中生11日等公車，低頭滑手機時，歹徒騎銀色重機車接近，搶走手機揚長而去。

12日，蔡姓女子馴遭相同特徵的歹徒搶奪背在身上的皮包，蔡女本能緊護皮包，卻也因而被拖到在地。13日，1名外籍婦女走在大寮區光明路上也遭飛車搶奪皮包。

警方調閱監錄畫面，查出應是轄區內假釋出獄的沈姓男子，且6天前，才因竊盜案被大寮所警員逮捕過，短短2天內又犯下3起搶案。

起初狡賴的沈嫌最後坦承犯案，並供出偷機車再偷車牌犯案，每天騙母親打零工出門上班，卻是四處行搶。

全案經警方將犯嫌移送地檢署，沈嫌因犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪而有羈押必要，經法院裁定羈押。

(中時)