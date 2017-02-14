中職回饋列車澎湖啟航 黃偉晟返母校引轟動

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2017中華職棒回饋列車抵達澎湖，中職選手黃偉晟(左)、郭嚴文(右)受到澎湖學童熱烈歡迎。（陳可文攝）

推廣棒球運動，2017中華職棒回饋列車14日跨海離島澎湖縣，邀請中職現役選手唯一澎湖籍黃偉晟擔任代言人，指導國中小學學童球技，紮根棒球新種子。

中華職棒積極投入社會公益，尤其關懷偏鄉離島學童，特別成立中華職棒大聯盟回饋列車，已陸續於2004年、2005年、2010年開抵馬祖、金門及澎湖3離島，今年這是第2度回鍋造訪澎湖。

昨日下午於澎湖縣立體育館舉行捐贈球具儀式，中職聯盟主任張文雄及澎湖縣長陳光復代表，中職現役選手綽號「小澎湖」黃偉晟及「迷你郭」郭嚴文應邀現身說法，與講美國小、湖西國小、石泉國小、興仁國小、外垵國小及馬公國中6支棒球隊經驗分享，指導小選手們球技。

尤其澎湖講美國小、馬公國中傑出校友Lamigo桃猿球員黃偉晟榮耀返鄉重回母校，現場獲得學員們熱烈歡迎，造成大轟動。

中華職棒大聯盟表示，這次離島回饋列車再次啟動，希望將棒球種子散播全台灣，持續積極推廣學生棒球運動，期許提升專業訓練，培育許多優秀選手，打造台灣棒球王國。

(中時)