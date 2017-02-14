約會首選！Hello Kitty歡樂嘉年華 商品優惠樂購情人

象徵幸福的Kitty大神，讓許多情侶慕名參拜，紛紛許願愛情順遂，甜蜜長久！(時藝多媒體提供)

12月開展至今的Hello Kitty Go Around歡樂嘉年華特展，由Hello Kitty領軍，攜手眾多三麗鷗知名肖像聯合展出，不僅吸引無數粉絲的關注，更憑藉Hello Kitty的超高人氣，讓展覽成為今年度最熱門的旅遊勝地之一。特別是即將到來的情人節，除了逛展的粉絲，也吸引了許多男性朋友趁優惠期間選購情人禮，希望能用限定的Hello Kitty打造浪漫情人節。

※約會大熱門！Hello Kitty甜蜜加持！

睽違兩年再次登台辦展的Hello Kitty，此次帶來了超乎想像的嘉年華場景，甫開展即驚豔一大票粉絲，迅速成為今年度最受歡迎的展覽之一。憑著超高人氣及口碑，也讓許多情侶趨之若鶩，紛紛列為必去的約會場所，現場更有情侶開心表示，整個展場非常精緻，連男友都忍不住讚嘆，更棒的是再也不用懊惱男友拍照技術不好，超華麗的場景讓拍照完全無死角，讓你不管怎麼拍都像在外拍，為約會留下美好紀念！

除此之外，蘋果神社也是情侶參展必朝聖的景點，道地的神社氛圍彷彿真的置身日本！民眾更可以用手作券現場購買展覽限定的御守與繪馬，並向神社中的Hello Kitty大神許下願望，為情侶們的愛情甜蜜加持，保佑一生幸福圓滿！

10吋娃娃現特價只要550元，不僅價格超優惠，討喜的外型更成為不少男性朋友搶購情人禮的首選。(時藝多媒體提供)

※遊戲加倍！幸福翻倍！

為慶祝即將到來的情人節，主辦單位更大手筆地推出【遊戲加倍，幸福翻倍】活動，自2/13日起，凡平日逛展，一張遊戲券可兌換同一攤位兩次的遊戲機會！透過雙倍的遊戲體驗，情人們可以雙雙體驗好玩的遊戲，或是透過多一次的遊戲機會大展身手，為重要的家人或是另一半贏得禮物，讓彼此的感情浪漫加溫！

主辦單位強調，現今的情人節已不再拘限於情人之間，只要是重要的人都是你的情人，且非常適合在這樣開心的節日共同度過，而此次推出這樣的特殊活動，就是希望能讓所有參與的民眾，無論是家人、朋友、或閨蜜，都能在情人節共同感受歡樂與幸福！

※樂購情人禮！商品優惠揪甘心

Hello Kitty特展不僅是家庭或情侶約會的首選場所，琳瑯滿目的商品更打動了無數粉絲的心，也讓許多男性朋友特地來到展場選購情人禮，希望能透過禮物來表達自己的心意！自開春以來，主辦單位也推出6-8折的超殺優惠，希望透過眾多的商品優惠來支持所有有情人的告白行動，並與重要的另一半或家人在歡樂嘉年華渡過浪漫的一天！

展覽限定小毛毯，獨特的造型格外吸睛，下殺六折的超低價，更在這一波寒冬中引發搶購潮。(時藝多媒體提供)

活動資訊

展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!!歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)

營業時間：10:00– 18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)