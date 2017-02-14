英市調機構：陸已成全球供應鏈中心
英國市場調查機構馬基特（IHS Markit）公司於近日發布，一份名為《全球採購新趨勢》的報告，以2016年全球採購趨勢為主題的調查指出，大陸在全球供應鏈中的地位，已從最初的廉價外包目的地，轉變為全球供應鏈中心。
第一財經網報導，IHS Markit在報告中針對風險、採購和大陸在全球供應鏈中的地位變化，得出三項主要結論，首先，商品價格，供應商發展情況和地緣政治考量，是採購從業者面臨最大的三個風險；其次，採購目的地開始從美國轉移到墨西哥、印度和亞洲，但大多數公司謹慎地選擇從本國地區以外的地方進行採購。
報告分析了當前供應鏈面臨的波動性的來源指出，2015年，超過60%受訪者認為大陸造成了波動性，這一比例在2016年出現明顯下降；與此同時，2015年只有不到30%的人認為，美國是波動性的來源，2016年則有接近45%的受訪者這麼認為。更多受訪者表示，將在中國、印度、其他亞洲國家以及墨西哥加大採購業務，而美國、歐盟和加拿大等發達國家和區域不再如過去那麼受青睞。
《人民日報》解讀該報告時指出，大陸擁有頂級的基礎設施、技能熟練的勞動力以及依靠工藝創新蓬勃發展的工廠。一直以來深深嵌入「亞洲工廠」這個龐大的供應鏈內，能夠將來自世界各地的零部件與原材料順暢地組裝起來，根據全球消費者變化莫測的口味迅速作出調整。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。