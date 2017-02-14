英市調機構：陸已成全球供應鏈中心

英國市場調查機構馬基特（IHS Markit）公司於近日發布，一份名為《全球採購新趨勢》的報告，以2016年全球採購趨勢為主題的調查指出，大陸在全球供應鏈中的地位，已從最初的廉價外包目的地，轉變為全球供應鏈中心。

第一財經網報導，IHS Markit在報告中針對風險、採購和大陸在全球供應鏈中的地位變化，得出三項主要結論，首先，商品價格，供應商發展情況和地緣政治考量，是採購從業者面臨最大的三個風險；其次，採購目的地開始從美國轉移到墨西哥、印度和亞洲，但大多數公司謹慎地選擇從本國地區以外的地方進行採購。

報告分析了當前供應鏈面臨的波動性的來源指出，2015年，超過60%受訪者認為大陸造成了波動性，這一比例在2016年出現明顯下降；與此同時，2015年只有不到30%的人認為，美國是波動性的來源，2016年則有接近45%的受訪者這麼認為。更多受訪者表示，將在中國、印度、其他亞洲國家以及墨西哥加大採購業務，而美國、歐盟和加拿大等發達國家和區域不再如過去那麼受青睞。

《人民日報》解讀該報告時指出，大陸擁有頂級的基礎設施、技能熟練的勞動力以及依靠工藝創新蓬勃發展的工廠。一直以來深深嵌入「亞洲工廠」這個龐大的供應鏈內，能夠將來自世界各地的零部件與原材料順暢地組裝起來，根據全球消費者變化莫測的口味迅速作出調整。

(旺報)