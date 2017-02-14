禽流感疫情 林聰賢：市場肉品無虞
H5N6禽流感疫情持續升溫，包括花蓮、宜蘭、台南與嘉義均傳疫情，農委會主委林聰賢今天受訪表示，禽流感疫情雖有發生，但進入市場的禽體肉品都是經過檢驗合格的。
林聰賢今天到新竹市三民國小訪視，實地了解學童午餐推動「四章一Q」政策相關情形，但由於近日台灣多個縣市傳出禽流感疫情，不少家長對於學童午餐的雞、鴨、鵝等食材有疑慮，林聰賢透過媒體作出回應。
他指出，目前在市場上的禽肉品，都是經過嚴格把關的，不僅配合衛福部的檢驗，也在屠宰場端進行嚴謹檢驗，此外，也已商請各司法機關，配合地方政府加強查緝私宰場，後續會扣緊所有環節，避免疫情擴大。
林聰賢表示，每次越冬的禽流感疫情，透過候鳥帶原，除了2年前的H5N2、H5N8有本土疫情外，其他都是外來的，這部分會結合中央及地方所有防疫、檢驗系統，包括養禽業者也會進行輔導，以進行防疫。
他說，農委會接下來會輔導業者避開越冬期間養禽，並朝室內養禽的方式進行，較能避開候鳥帶原疫情的機率，也會把近幾年發生的經驗，作為後續輔導與防疫的策略。1060214
(中央社)
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