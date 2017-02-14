NBA巫師多點開火 雷霆慘敗
美國職籃NBA華盛頓巫師隊前鋒莫里斯（Markieff Morris）今天攻下23分，加上先發5人得分全都上雙，終場就以120比98痛宰來訪的奧克拉荷馬市雷霆。
法新社報導，巫師後衛華爾（John Wall）15分14助攻，畢爾（Bradley Beal）22分，巫師隊全場投籃命中率達57%，三分球21投13中。巫師一度領先多達34分。
巫師贏球後締造3連勝，主場20戰贏19場，進入2017年後的戰績更是東區最佳的17勝5敗。
距全隊激情迎戰已轉赴金州勇士的前隊友杜蘭特（Kevin Durant）不到48小時，本季聯盟MVP呼聲很高的雷霆一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）今晚只得17分，出手19次只進5球，另只有4籃板4助攻，與他目前大三元的平均數字差了一大截。1060214
(中央社)
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