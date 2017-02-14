31名罹難者家屬現場招魂 場面哀戚

國道五號昨晚發生33死11傷的遊覽車重大車禍，上午2名罹難者家屬先到現場招魂，其餘31名罹難者家屬約50餘人，也在下午近2時，由法師誦經引領及殯葬業者和志工的陪同下，悲傷抵達事發地點，不少家屬一到車禍現場，就忍不住痛哭失聲。

在多位法師誦經唸祭文下，逐一進行招魂儀式，過程中，家屬個個哀痛悲哭， 在完成招魂儀式後，由殯葬業者駕車載返第二殯儀館。

(中時)