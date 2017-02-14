美最帥更生人首躍伸展台 娜姐圍觀

曾因非法持有槍械彈藥入獄的米克斯2月13日在紐約時尚周活動中走秀。（圖/美聯社）

娜姐（右）與 「話題女王」金卡戴珊的同母異父妹妹凱莉詹納等名流，13日晚坐在前排，目不轉睛地觀賞米克斯走秀，並不時竊竊私語。（併圖/美聯社）

出獄前，米克斯（Jeremy Meeks）有最帥的囚犯之稱；出獄後，他周一晚首度躍上紐約時裝周的伸展台，為設計師菲利普•普莱因（Philipp Plein）走秀。

而大名鼎鼎的娜姐瑪丹娜（Madonna），還有「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian）的同母異父妹妹凱莉詹納（Kylie Jenner）等名流，都坐在前排目不轉睛地觀賞。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《鏡報》（Mirror）14日報導，米克斯2015年因非法持有槍械彈藥，並參加幫派活動，而被判處27個月徒刑。但拜加州警局在臉書上公布他2014年拍攝的大頭照之賜，經網路瘋狂流傳，米克斯被譽為最帥的囚犯，也為他開啟了人生另一條道路。由於他除了外表俊俏外，擁有六塊肌的身材也十分吸睛，因此在去年出獄前，模特兒經紀人就將他網羅旗下。

米克斯大方展露自己的好身材。（圖/米克斯Instagram）

美國最帥更生人米克斯已是3個孩子的爸，圖為他的全家福。（圖/米克斯Instagram）

走秀前，這位身高6呎1吋（約185公分）的33歲帥哥在後台展現了他滿是刺青的健美身材。

(中時電子報)