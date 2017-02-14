謝淑薇情人節放閃 甜捧法男友臉頰

謝淑薇情人節臉書甜蜜放閃。(翻攝自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書粉絲頁)

先前否認「可麗餅男孩」是男友，我國網球女將謝淑薇選在2月14日西洋情人節，於個人臉書粉絲頁「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」，大方曝光法國男友本尊，放上輕捧男友臉頰照，讓網友紛紛大喊甜蜜「閃瞎了」。

謝淑薇14日西洋情人節，在個人臉書粉絲頁「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」，放上輕捧男友的「閃照」，兩人互動親密，她也寫道，「人生簡簡單單就是最好的幸福」「情人節快樂」，狀態覺得被愛閃到不行。

PO文下方吸引滿滿網友回應，「這是男友真面目媽？也太優質了」、「是他了吧」，也有不少網友以圖文字戴墨鏡回應，覺得被閃瞎。

(中時電子報)