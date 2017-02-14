熱戀馮紹峰？ 郭碧婷鬆口羞認：他挺好的
女星郭碧婷日前被拍到在「蘭陵王」馮紹峰豪宅過年，兩人爆出熱戀消息，被外界猜測是否因拍《那片星空那片海》擦出愛火，對此，男方回應只是盡地主之誼請吃飯，否認戀情。而郭碧婷今（14日）出席紐約時裝秀，雖避談緋聞，但仍羞讚對方「挺好的」。
郭碧婷今現身紐約時裝秀，被問起熱戀馮紹峰的傳聞，僅透露：「我想大家都對這個很好奇，你們不要太在意、太認真」，見媒體仍持續追問，則坦言感情事太私密，這個問題真的很難答，至於被網友吐槽應是為新戲宣傳的手法，她直言：「我覺得現在說甚麼都不對」，沒正面回應緋聞一事。
雖然沒承認戀情，但被問到馮紹峰是不是她喜歡的類型，她也大方讚美「挺好的」，羞認和對方合作過2部戲，滿熟悉、關係滿好的。
(中時電子報)
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