今年首起百日咳群聚 男嬰母親都中鏢

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疾管署防疫醫師黃馨頤提醒，百日咳與一般感冒症狀類似，但可能造成幼兒嚴重併發症。（廖珮妤攝）

咳個不停別輕忽！國內出現今年首起百日咳群聚個案，疾病管制署指出，包含一名2個月大男嬰與母親接連發現感染，目前其他接觸者暫無症狀，將監測健康到下月12日。由於百日咳初期症狀與一般感冒類似，但1歲以下高危險群可能造成呼吸停止、肺炎等嚴重併發症，應多注意。

疾管署指出，此一群聚事件指標個案為中部2個月大男童（發病時為1個月大），1月14日至21日間因陸續出現咳嗽、嘔吐等情形兩度至診所就醫，1月22日因症狀持續且出現發紺等症狀轉往醫院就醫並收治住院隔離，23日由醫院採檢通報，於1月26日檢驗結果為百日咳陽性。

疾管署已針對男嬰接觸者4人進行採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但個案母親於2月7日確診為百日咳，進一步調查發現，母親生產後均未外出，曾於1月2日出現咳嗽症狀但未就醫，發病前共4名友人探訪（均無疑似症狀），男嬰可能遭母親感染，但母親感染源仍待釐清。

疾管署防疫醫師黃馨頤提醒，百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，症狀為持續咳嗽超過兩周，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，民眾常輕忽就醫，進而傳染給家中嬰幼兒，若1歲以下高危險群染病，可能出現呼吸停止、肺炎等嚴重併發症。

(中時)