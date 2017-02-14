今年首起百日咳群聚 男嬰母親都中鏢
咳個不停別輕忽！國內出現今年首起百日咳群聚個案，疾病管制署指出，包含一名2個月大男嬰與母親接連發現感染，目前其他接觸者暫無症狀，將監測健康到下月12日。由於百日咳初期症狀與一般感冒類似，但1歲以下高危險群可能造成呼吸停止、肺炎等嚴重併發症，應多注意。
疾管署指出，此一群聚事件指標個案為中部2個月大男童（發病時為1個月大），1月14日至21日間因陸續出現咳嗽、嘔吐等情形兩度至診所就醫，1月22日因症狀持續且出現發紺等症狀轉往醫院就醫並收治住院隔離，23日由醫院採檢通報，於1月26日檢驗結果為百日咳陽性。
疾管署已針對男嬰接觸者4人進行採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但個案母親於2月7日確診為百日咳，進一步調查發現，母親生產後均未外出，曾於1月2日出現咳嗽症狀但未就醫，發病前共4名友人探訪（均無疑似症狀），男嬰可能遭母親感染，但母親感染源仍待釐清。
疾管署防疫醫師黃馨頤提醒，百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，症狀為持續咳嗽超過兩周，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，民眾常輕忽就醫，進而傳染給家中嬰幼兒，若1歲以下高危險群染病，可能出現呼吸停止、肺炎等嚴重併發症。
(中時)
關鍵字：百日咳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。