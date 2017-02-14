遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞 否認拚裝車
外界質疑這次發生國道五號重大交通事故的遊覽車是拚裝車，昨中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞出面否認，他強調國內本身沒有底盤，因為不能將「二階打造」遊覽車都視為拚裝車。
魯孝亞強調，因為國內有合法「二階打造」車體的技術，而且並沒有生產底盤，因此由國外進口，在國內進行二階打造的車體，並不是所謂的拚裝車。
這次車禍事故罹難者的大體支離破碎，讓社會震驚、家人心痛，有家屬在第二殯儀館悲傷，社工員表示家屬第一時間甚至認不出親人；對此魯孝亞說明，車輛撞擊到連續壁，由於接觸面太粗糙，任何車體撞到都會被掀掉車身，這與是否拚裝車沒有直接關係。
至於司機是否長期駕駛不能休息，魯孝亞表示，根據行車紀錄器，司機的駕駛時間是符合運輸管理相關法令，而且有足夠休息時間。旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁則指出，一趟出車時間只要不是一直處於駕駛狀態，中間的休息時段並不能視同駕駛時間，因此這次事件也不能算過勞駕駛。「連續上班16天不等於連續開車16天呀！」
魯孝亞表示，政府對遊覽車業已經管很多了，未來對車齡和安全以及人、車、道三方面的安全規範會再和政府共同檢討。他還說，任何事故都不是單一原因，需要各方面共同修正。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。