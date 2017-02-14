遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞 否認拚裝車

蝶戀花所屬遊覽車發生33死的嚴重車禍(圖/中央社記者鄭傑文攝)

外界質疑這次發生國道五號重大交通事故的遊覽車是拚裝車，昨中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞出面否認，他強調國內本身沒有底盤，因為不能將「二階打造」遊覽車都視為拚裝車。

魯孝亞強調，因為國內有合法「二階打造」車體的技術，而且並沒有生產底盤，因此由國外進口，在國內進行二階打造的車體，並不是所謂的拚裝車。

這次車禍事故罹難者的大體支離破碎，讓社會震驚、家人心痛，有家屬在第二殯儀館悲傷，社工員表示家屬第一時間甚至認不出親人；對此魯孝亞說明，車輛撞擊到連續壁，由於接觸面太粗糙，任何車體撞到都會被掀掉車身，這與是否拚裝車沒有直接關係。

至於司機是否長期駕駛不能休息，魯孝亞表示，根據行車紀錄器，司機的駕駛時間是符合運輸管理相關法令，而且有足夠休息時間。旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁則指出，一趟出車時間只要不是一直處於駕駛狀態，中間的休息時段並不能視同駕駛時間，因此這次事件也不能算過勞駕駛。「連續上班16天不等於連續開車16天呀！」

魯孝亞表示，政府對遊覽車業已經管很多了，未來對車齡和安全以及人、車、道三方面的安全規範會再和政府共同檢討。他還說，任何事故都不是單一原因，需要各方面共同修正。

(中時)