「愛心」符號演變史 竟能避孕！？

一個「愛心」符號早已超越人類的愛意。(圖/shutterstock提供)

今天就是情人節，「愛心」是最能示愛的符號，一個心形就足以道出情人伴侶間的濃情蜜意。不過，看似一個平凡不過的符號，究竟是如何演變而來？除了代表眾人之愛、神聖之心，愛心起初其實與愛情並沒有明確關係，而這一切要從一種「避孕藥」開始說起。

心形符號的使用最早可追溯公元前3,000多年，大多是指植物葉子形狀，如葡萄樹葉或古希臘時代的萬靈藥羅盤草(Silphium)。羅盤草在當時屬於高經濟植物，有助於改善身體不適症狀甚至是避孕，只不過約在西元前3世紀左右就已經滅絕；後其豆莢的心形也被用來當做心與愛情的象徵。此外，古希臘與同時期的羅馬城市歷史遺跡的妓院牆上也曾發現類似圖樣。

而愛心也常被用來代表心臟，兩者關係又是如何演變而來？據說歐洲早期醫學普遍把心臟形狀描述成松果或是倒置的葉子，當時的藝術創作也可見其蹤跡，如13世紀的法國浪漫小說《梨之愛（Roman de la Poire）》，主角手捧尖頭朝上倒立的心形向情人示愛，是最早用心形表達愛情的圖像紀錄。

且心形符號與宗教藝術也大有關係，常見於世界各地教堂、繪畫、書籍，描繪出耶穌的心代表對人類的神聖之愛。16世紀後心形開始尖頭朝下並凹陷，類似於現今的愛心符號。雖然過去心形代表的愛情成份不大，但後來隨著撲克牌的紅心圖案普及化；到了1977年，紐約發起「I❤NY」的宣傳活動，心形符號至此也被當動詞使用，一個「愛心」符號早已超越人類的愛意。

(中時電子報)