男子自撞離世 器捐遺愛6病患

35歲方杜男子元宵節返鄉，騎機車自撞陷入昏迷。母親痛苦決定器捐，讓兒子遺愛6位等待器官的病患。母親說，希望他成為別人的小天使。

台東馬偕醫院今天清晨相當忙碌，中國醫藥大學附設醫院及慈濟醫院摘取器官，立即以最快的速度返院，植入等待的病患。

台東馬偕醫院表示，35歲方杜男子於11日凌晨騎摩托車自撞，送院時因頭部受創嚴重陷入昏迷，經醫師陳正能緊急開刀仍無改善，病患母親方姓女士痛苦做出決定器捐遺愛人間，捐出心臟、肝、腎(2)、眼球(2)。

醫院表示，方杜男子是台東人，前往北部謀生在台北一家醫院擔任廚師的工作，因元宵節協同母親返鄉過節，2月11日凌晨卻不幸在與朋友聚會後發生意外。

痛失愛子的方母，先生與大兒子也在這些年相繼過世，如今又遭逢劇變，令她無法接受。

方母在北部醫院擔任病服員，在看盡生老病死後，自己早已簽下器捐同意書，而自己的三哥在20年前在花蓮過世，她在當下也為哥哥器捐。

方母表示，自己的兒子雖然不捨，但人走了與其讓兒子化為灰燼，不如讓他成為別人的小天使，讓他的生命繼續延續下去；痛下決定讓兒子捐出他身上可用之器官。

台東馬偕醫院表示，獲悉方母願意器捐時，由牧師潘稀祺帶領關懷師及社工師於2月13日下午至病床邊，為病家做器捐之安慰禮拜，潘稀祺以耶穌捨身救世人被釘十字架為例，引喻方杜先生捨身遺愛人間的大愛，值得大家敬佩及學習。

馬偕表示，在遭逢生命的盡頭時，能化小愛為大愛，將可用器官給需要的人，「用愛心接力，讓生命延續」，鼓勵更多人能學習其精神，讓社會更加溫暖。1060214

(中央社)